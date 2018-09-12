На родителей с ножом: житель Усть-Кутского района зарезал собственного отца

12 Сент. 14:17 2018-09-12T14:17:30+03:00

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Трагедией закончилась ссора между 64-летним жителем поселка Заярново Усть-Кутского района и его 29-летним сыном в квартире одного из домов по улице Лесная. Вместо того, чтобы решить конфликт на словах, на эмоциях сын схватил нож, и несколько раз ударил им пожилого мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

Задержать преступника полицейским удалось по горячим следам. На нигде не работающего подозреваемого уже заведено уголовное дело по статье «Убийство».

- Суд решил, что дожидаться суда он будет под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, в том числе мотивы, побудившие мужчину убить своего отца. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

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