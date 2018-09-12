Гибель 20-летней студентки в ДТП в Ново-Ленино: водитель, устроивший аварию отправлен под арест

12 Сент. 16:13 2018-09-12T16:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель «Хонды», который вечером 26 августа на скорости протаранил «Мерседес», на объездной дороге в Ново-Ленино, помещен в следственный изолятор. Под арестом он буден находиться как минимум до 4 ноября. Об этом "Комсомольской правде" в Иркутске сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, в той страшной аварии погибла 20-летняя студентка из Нижнеудинска, которая находилась за рулем «Мерседеса». Нарушитель на «Хонде» не пострадал. Вместе с пассажирами выбрался из искореженного салона своей машины и… сбежал с места ДТП, даже не попытавшись оказать пострадавшей первую помощь. Скорую вызвали очевидцы происшествия.

Задержать лихача удалось спустя двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».