2018-09-12T16:16:37+03:00
Авто

Гибель 20-летней студентки в ДТП в Ново-Ленино: водитель, устроивший аварию отправлен под арест

После столкновения, он сбежал с места трагедии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Разбитый "Мерседес". Фото: соцсети.Разбитый "Мерседес". Фото: соцсети.
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Водитель «Хонды», который вечером 26 августа на скорости протаранил «Мерседес», на объездной дороге в Ново-Ленино, помещен в следственный изолятор. Под арестом он буден находиться как минимум до 4 ноября. Об этом "Комсомольской правде" в Иркутске сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, в той страшной аварии погибла 20-летняя студентка из Нижнеудинска, которая находилась за рулем «Мерседеса». Нарушитель на «Хонде» не пострадал. Вместе с пассажирами выбрался из искореженного салона своей машины и… сбежал с места ДТП, даже не попытавшись оказать пострадавшей первую помощь. Скорую вызвали очевидцы происшествия.

Задержать лихача удалось спустя двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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