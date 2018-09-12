2018-09-12T16:58:59+03:00
Спорт

ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» по буллитам проиграл воронежскому «Бурану»

Это четвертое подряд поражение «Ермака»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» по буллитам проиграл воронежскому «Бурану». Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» по буллитам проиграл воронежскому «Бурану». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» в очередном матче Высшей хоккейной лиги на своем льду проиграли «Бурану» из Воронежа со счетом 1:2. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

При этом начало встречи выдалось оптимистичным для ангарских болельщиков. «Оранжевые» вырвались вперед уже в первом периоде. В момент, когда наша команда находилась на площадке в численном большинстве, точный бросок нанес Марат Зарипов. Вели в счете наши хоккеисты до третьего отрезка, пока гости не восстановили равновесие благодаря усилиям Айрата Мурзина.

Встреча перетекла в овертайм, в котором выявить победителя соперники не смогли. А в серии буллитов удача улыбнулась «Бурану». Ангарчане терпят уже четвертое поражение в четырех стартовых матчах нового сезона ВХЛ.

Следующий матч «Ермак» проведет уже на выезде.17 сентября «оранжевые» сыграют в Орске с местным «Южным Уралом».

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