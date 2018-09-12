Дочь или не дочь: Денис Мацуев на сцене в Иркутске с маленьким ребенком на руках

12 Сент. 20:42 2018-09-12T21:11:15+03:00

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Денис Мацуев успел и свой концерт отыграть и приехать на выступление ближайшего друга Эмира Кустурицы. На сцену Денис Леонидович вышел гордно и непринужденно. Впрчем, как и всегда. Вот только одно приковало взгляды общественности. Маленькая девочка на руках у пианиста. Кто это? Он провел с ней практически весь вечер. Малышка мило обнимала Мацуева на протяжении всего мероприятия.

Дочь или не дочь, гадала публика...С одной стороны, известная балерина Екатерина Шипулина сейчас тоже находится в Иркутске. Вполне возможно, что вся семья сейчас в сборе. Как сообщала "Комсомольская правда" в Иркутске, именно Екатерина Шипулина в 2016 году родила Денису Мацуеву дочь Анну. Сейчас девочке примерно два года. На видео - ребенок примерно того же возраста.

Тем временем тринадцатый фестиваль "Звезды на Байкале" 2018 подошел к концу. Грандиозность завершению придал открытый концерт Эмира Кустурицы на площади у памятника Александру III.

Обзор и фото с концерта вы можете посмотреть здесь: