2018-09-12T21:11:15+03:00
Афиша Иркутска

Дочь или не дочь: Денис Мацуев на сцене в Иркутске с маленьким ребенком на руках

Фестиваль "Звезды на Байкале" 2018 подошел к концу [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Денис Мацуев с дочкойДенис Мацуев с дочкойФото: Валентина ГИЛЕВИЧ
Изменить размер текста:

Денис Мацуев успел и свой концерт отыграть и приехать на выступление ближайшего друга Эмира Кустурицы. На сцену Денис Леонидович вышел гордно и непринужденно. Впрчем, как и всегда. Вот только одно приковало взгляды общественности. Маленькая девочка на руках у пианиста. Кто это? Он провел с ней практически весь вечер. Малышка мило обнимала Мацуева на протяжении всего мероприятия.

Дочь или не дочь, гадала публика...С одной стороны, известная балерина Екатерина Шипулина сейчас тоже находится в Иркутске. Вполне возможно, что вся семья сейчас в сборе. Как сообщала "Комсомольская правда" в Иркутске, именно Екатерина Шипулина в 2016 году родила Денису Мацуеву дочь Анну. Сейчас девочке примерно два года. На видео - ребенок примерно того же возраста.

Тем временем тринадцатый фестиваль "Звезды на Байкале" 2018 подошел к концу. Грандиозность завершению придал открытый концерт Эмира Кустурицы на площади у памятника Александру III.

Обзор и фото с концерта вы можете посмотреть здесь:

Денис Мацуев с ребенком на руках поблагодарил зрителей фестиваля "Звезды на Байкале".Наталья КРАВЧЕНКО

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года