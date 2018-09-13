2018-09-13T06:07:15+03:00
Происшествия

ЧП в поселке Бохан: загорелось здание администрации

Пожарные продолжают проливать здание
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ЧП в поселке Бохан: загорелось здание администрации. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.ЧП в поселке Бохан: загорелось здание администрации. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Здание администрации загорелось утром, 13 сентября на улице Ленина в поселке Бохан. Пожарные прибыли на место через несколько минут. К этому моменту горел почти весь первый этаж деревянного здания. Подачу воды, спасателям пришлось организовывать от водонапорной башни, расположенной в 300 метрах от места ЧП.

- Пожару присвоен повышенный номер сложности, поскольку район является безводным. Сейчас проходит проливка и разборка строительных конструкций. Общая площадь пожара составила более 40 кв. метров. Погибших, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Причину пожара предстоит установить экспертам. Уже известно, что накануне в здании администрации произошло короткое замыкание силового кабеля. Здание было обесточено, восстановительные работы там должны были провести утром.

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