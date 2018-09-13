Разбойное нападение на АЗС в Иркутском районе: задержаны налетчики

13 Сент. 06:29 2018-09-13T06:29:21+03:00

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Полицейским удалось задержать двух преступников, которые 31 августа этого года совершили дерзкий налет на автозаправочную станцию в поселке Оек. Тогда, один из них около 5 часов утра, ворвался в здание АЗС в черной маске и бейсболкой на голове. Сначала, он угрожая пистолетом заставил лечь на пол охранника, затем приставив оружие к кассиру, заставил женщину отдать ему всю выручку. Забрав 20 тысяч рублей, он скрылся.

При этом все ограбление попало на камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы заметили, что злоумышленник скрылся на автомобиле «Ниссан Глориа».

Оперативники установили личности и задержали налетчиков. Ими оказались два жителя Иркутского района в возрасте 18 и 20 лет. Известно, что они нигде не работают и ранее уже попадали в поле зрения полицейских за совершение краж. Во время обысков в их домах, сыщики обнаружили и изъяли пистолет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За решетку налетчики могут отправиться на срок до 10 лет. Дожидаться суда они будут под стражей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.