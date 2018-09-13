2018-09-13T06:29:21+03:00
Происшествия

Разбойное нападение на АЗС в Иркутском районе: задержаны налетчики

Ограбление совершили парни 18 и 20 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Разбойное нападение на АЗС в Иркутском районе: задержаны налетчики. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Разбойное нападение на АЗС в Иркутском районе: задержаны налетчики. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Полицейским удалось задержать двух преступников, которые 31 августа этого года совершили дерзкий налет на автозаправочную станцию в поселке Оек. Тогда, один из них около 5 часов утра, ворвался в здание АЗС в черной маске и бейсболкой на голове. Сначала, он угрожая пистолетом заставил лечь на пол охранника, затем приставив оружие к кассиру, заставил женщину отдать ему всю выручку. Забрав 20 тысяч рублей, он скрылся.

При этом все ограбление попало на камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы заметили, что злоумышленник скрылся на автомобиле «Ниссан Глориа».

Оперативники установили личности и задержали налетчиков. Ими оказались два жителя Иркутского района в возрасте 18 и 20 лет. Известно, что они нигде не работают и ранее уже попадали в поле зрения полицейских за совершение краж. Во время обысков в их домах, сыщики обнаружили и изъяли пистолет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За решетку налетчики могут отправиться на срок до 10 лет. Дожидаться суда они будут под стражей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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