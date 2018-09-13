Суд приостановил работу двух этажей и подвала ТЦ «Экспресс»

13 Сент. 06:54 2018-09-13T06:55:13+03:00

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Нарушения требований пожарной безопасности выявили во время проверок в иркутском торговом центре «Экспресс», который находится на улице 2- я Железнодорожная, 25/1. Таким образом, суд приостановил эксплуатацию подвала, 2, 3, этажа здания ТЦ на три месяца.

- За это время руководству торгового центра предстоит оборудовать здание автоматической установкой водяного пожаротушения, и установить в подвальном помещении систему дымоудаления, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Кстати, ТЦ «Экспресс» уже закрывали по требованию прокуратуры в мае этого года. Тогда, там также нашли нарушения требований пожарной безопасности. Владельцев ТЦ обязали обеспечить работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Напомним, массовые проверки торгово-развлекательных центров, начались по все стране после трагедии в Кемерове, где 25 марта этого года сгорел ТРЦ «Зимняя вишня».