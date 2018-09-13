2018-09-13T12:41:26+03:00
Звезды

Порно по-сибирски: бурятские режиссеры выпустили пикантную короткометражку

Не в кино, так в интернете посмотрим
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Фрагмент из фильма "Жеребец"Фрагмент из фильма "Жеребец"Фото: Валентина ГИЛЕВИЧ
Изменить размер текста:

Бурятским режиссерам уже в пору создавать собственный кинофонд. Они снимают комедии, документальные фильмы, короткие ролики, которые набирают большую популярность.

На повестке дня новая картина от фильм-мейкеров. Это ремейк на уже снятый фильм "Бурятский жеребец", который запрещен к показу.

«Жеребец» - двадцатиминутный короткометражный фильм о том, как простой парень из деревни, видный и холостой, устал доить коров и пасти козочек. Он хочет поменять свою жизнь и готов буквально на все. По воле случая добрый молодец знакомится с владелицей эскорт-агенства. И вот началась, так сказать, жизнь красивая. Умыли, причесали, одели и вперед в столицу Бурятии! Странно, что не в Дубай... Но оказалось, что не казиста жизнь проституток в Бурятии. Какие клиентки только не попадались на пути у главного героя. Парень пахал, как проклятый над телами ненасытных женщин. Кстаи, полное видео вы сможете найти в свободном доступе.

К чему сей рассказ. Весь год создатели шедевра борются за право презентовать общественности полнометражную картину, которая, кстати, основана на реальтных событиях! И вот режиссер принял волевое решение - выставить короткую версию в Интернет, чтобы привлечь к этой проблеме общественность. Вот это отдача. Вот это вера в порно индустрию.

"Жеребец": отрывки из видео.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года