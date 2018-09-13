Порно по-сибирски: бурятские режиссеры выпустили пикантную короткометражку

13 Сент. 12:36 2018-09-13T12:41:26+03:00

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Бурятским режиссерам уже в пору создавать собственный кинофонд. Они снимают комедии, документальные фильмы, короткие ролики, которые набирают большую популярность.

На повестке дня новая картина от фильм-мейкеров. Это ремейк на уже снятый фильм "Бурятский жеребец", который запрещен к показу.

«Жеребец» - двадцатиминутный короткометражный фильм о том, как простой парень из деревни, видный и холостой, устал доить коров и пасти козочек. Он хочет поменять свою жизнь и готов буквально на все. По воле случая добрый молодец знакомится с владелицей эскорт-агенства. И вот началась, так сказать, жизнь красивая. Умыли, причесали, одели и вперед в столицу Бурятии! Странно, что не в Дубай... Но оказалось, что не казиста жизнь проституток в Бурятии. Какие клиентки только не попадались на пути у главного героя. Парень пахал, как проклятый над телами ненасытных женщин. Кстаи, полное видео вы сможете найти в свободном доступе.

К чему сей рассказ. Весь год создатели шедевра борются за право презентовать общественности полнометражную картину, которая, кстати, основана на реальтных событиях! И вот режиссер принял волевое решение - выставить короткую версию в Интернет, чтобы привлечь к этой проблеме общественность. Вот это отдача. Вот это вера в порно индустрию.