2018-09-13T13:03:56+03:00
Общество

Сразу 32 штрафа ГИБДД: столько накопил таксист из Шелехова за езду без правил

Чтобы не потерять работу, он был вынужден оплатить 24,5 тысячи рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сразу 32 штрафа ГИБДД: столько накопил таксист из Шелехова за езду без правил.Сразу 32 штрафа ГИБДД: столько накопил таксист из Шелехова за езду без правил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Что могут сделать судебные приставы, если официально за должником, накопившим уже больше трех десятков штрафов, не числится никакого имущества? Однако, как выяснилось в случае с шелеховским таксистом, который оказался в долгах как в шелках – 32 штрафа ГИБДД не шутка и чувствовал себя при этом вполне комфортно, могут многое.

-Добровольно платить по счетам он не спешил, - сообщает пресс-служба судебных приставов Иркутской области. - Злостный нарушитель не имел ни счетов в банковских организациях, ни имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве.

О каком специальном праве речь, я думаю, вы догадались. Испуганный автолюбитель, поняв, что тут не отвертеться и он точно лишится средств к существованию, вынужден был срочно заплатить. Иначе как поработаешь таксистом, когда прав нет?

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