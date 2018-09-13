Сразу 32 штрафа ГИБДД: столько накопил таксист из Шелехова за езду без правил
Что могут сделать судебные приставы, если официально за должником, накопившим уже больше трех десятков штрафов, не числится никакого имущества? Однако, как выяснилось в случае с шелеховским таксистом, который оказался в долгах как в шелках – 32 штрафа ГИБДД не шутка и чувствовал себя при этом вполне комфортно, могут многое.
-Добровольно платить по счетам он не спешил, - сообщает пресс-служба судебных приставов Иркутской области. - Злостный нарушитель не имел ни счетов в банковских организациях, ни имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве.
О каком специальном праве речь, я думаю, вы догадались. Испуганный автолюбитель, поняв, что тут не отвертеться и он точно лишится средств к существованию, вынужден был срочно заплатить. Иначе как поработаешь таксистом, когда прав нет?