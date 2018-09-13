Сразу 32 штрафа ГИБДД: столько накопил таксист из Шелехова за езду без правил

13 Сент. 13:03 2018-09-13T13:03:56+03:00

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Что могут сделать судебные приставы, если официально за должником, накопившим уже больше трех десятков штрафов, не числится никакого имущества? Однако, как выяснилось в случае с шелеховским таксистом, который оказался в долгах как в шелках – 32 штрафа ГИБДД не шутка и чувствовал себя при этом вполне комфортно, могут многое.

-Добровольно платить по счетам он не спешил, - сообщает пресс-служба судебных приставов Иркутской области. - Злостный нарушитель не имел ни счетов в банковских организациях, ни имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве.

О каком специальном праве речь, я думаю, вы догадались. Испуганный автолюбитель, поняв, что тут не отвертеться и он точно лишится средств к существованию, вынужден был срочно заплатить. Иначе как поработаешь таксистом, когда прав нет?