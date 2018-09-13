Иркутянин пытался на автомобиле задавить жену после ссоры

13 Сент. 13:15 2018-09-13T13:15:42+03:00

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Трагедией едва не закончилась ссора между 28-летним иркутянином и его женой. После конфликта женщина вышла из дома и пошла в сторону автобусной остановки на улице Байкальская. Муж выбежал за ней, сел за руль своего автомобиля Тойота Марк-2, догнал девушку, заехал на тротуар, и прямо там сбил, после чего скрылся.

Скорую помощь женщине, которая получила травмы ног, вызвали очевидцы происшествия, они же сообщили в полицию. Найти нарушителя удалось по горячим следам. Он припарковал свой автомобиль недалеко от места ДТП. Заметив оперативников, он попытался скрыться, но был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. Жену он пытался задавить, сев за руль пьяным.

- За пьяное вождение его могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, ему грозит солидный штраф в 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.