Вам икру красную или черную? Больше центнера черной икры задержали в Слюдянке

13 Сент. 13:54 2018-09-13T13:54:29+03:00

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Черную икру - восемь коробок с банками по пол-литра - выгрузили при досмотре из большегруза "Вольво". Запретную икру спрятали между многочисленных упаковок с рыбой, но при досмотре это обнаружилось. До ресторанов Новосибирска груз, отправленный с Сахалина, не добрался.

-Водитель фуры не смог объяснить происхождение икры, а в транспортных документах не было данных о ней, - сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. - А сам продукт помещен на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств.

Какая может быть ответственность? Госинспектором Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия он привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки грузов, подлежащих ветеринарному надзору. В то же время ГУ МВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ.