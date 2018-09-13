Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Боханском районе

13 Сент. 16:05 2018-09-13T16:09:43+03:00

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Вынужденную посадку совершил 12 сентября в Боханском районе вертолет Ми-8, принадлежащий одной из иркутских авиакомпаний. Борт выполнял рейс с санзаданием по маршруту «Иркутск-Зима-Нижнеудинск». Воздушное судно приземлилось в 28 километрах от поселка Бохан.

- На борту находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа. Посадка произошла в штатном режиме. Вертолет не поврежден. Пострадавших также нет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Что стало причиной вынужденной посадки предстоит определить специалистом. Следователи уже начали проверку.

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