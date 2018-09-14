14 Сент. 03:24 2018-09-14T03:24:38+03:00

Посиди, подумай: сибиряка отправили в колонию на два года за ложный донос на жену Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В одной из квартир Братска в марте 2018 года поссорились супруги. Женщина разозлилась и ушла из дома, но ее 32-летний муж так просто спускать это не стал и придумал наказание, которое ему же дорого и обошлось.

Сибиряк позвонил в полицию и заявил, что супруга якобы украла его деньги. Затем пришел в отдел, дал следователю показания, выдумав все детали преступления. Сыщики начали проверку информации, однако никаких доказательств не нашли. Был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. А затем в полиции усомнились в честности заявителя. Так он, пытаясь сделать жену фигурантом уголовного дела, сам угодил в этот капкан.

- В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением полностью согласился, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Падунского районного суда Братска.

За заведомо ложный донос его приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Однако у сибиряка уже были проблемы с законом. А потому решено было отправить его на два года в колонию общего режима.