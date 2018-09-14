14 Сент. 04:56 2018-09-14T04:57:01+03:00

Рабочий разбился насмерть, упав с 12-метровой высоты на предприятии в Шелехове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На одном из предприятий Шелехова 8 сентября произошла трагедия. Погиб 22-летний рабочий, упав с 12-метровой высоты. Травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью.

Молодой человек был электрогазосварщиком и выполнял подрядные работы для предприятия. Делал он это в спецодежде. Кроме того, шелеховчанину выдали все необходимые средства индивидуальной защиты. Сообщение о гибели мужчины поступило в Следственный комитет тем же вечером.

- Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований охраны труда», - отметили в СУ СК России по Иркутской области.