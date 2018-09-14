Черный лесоруб из Тайшета «заработал» 3 млн. рублей, а оштрафовали его на 2 млн.

14 Сент. 05:58 2018-09-14T05:59:56+03:00

Черный лесоруб из Тайшета «заработал» 3 млн. рублей, а оштрафовали нго на 2 млн. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Трое жителей Тайшета в жажде разбогатеть перешли черту закона. Деньги делать они решили на заготовке и продаже леса, но разрешительные документы оформлять не стали. Мужчины наняли бригаду рабочих, отправили их в местное лесничество для заготовки сосен. В итоге природе был нанесен ущерб более чем 3 млн рублей, прежде чем преступников задержали.

- Суд признал троих граждан виновными в незаконной вырубке лесных насаждений, в подготовке преступления, в хранении, перевозке и сбыте незаконно заготовленной древесины, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Организатор в итоге отделался штрафом на сумму 2,1 млн. рублей, а его соучастники получили по 2,5 года лишения свободы условно.

Судебные приставы разъяснили организатору, чем ему грозит неоплаченный долг. Мужчина после этого выплатил все до копейки.