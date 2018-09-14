Звезды баскетбола Андрей Кириленко и Алексей Саврасенко проведут мастер-классы для иркутских детей

14 Сент. 06:23 2018-09-14T06:25:43+03:00

Он состоится перед благотворительным матчем «Шаг вместе», в котором также сыграют бобслеист Александр Зубков и актер Виталий Абдулов

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Отличная новость для юных иркутских баскетболистов. 20 сентября, перед благотворительным матчем «Шаг вместе», который состоится во Дворце спорта «Труд», звезды российского баскетбола Андрей Кириленко, Алексей Саврасенко и Сергей Быков проведут для ребят мастер-класс. Во время тренировки спортсмены покажут основные упражнения, технику бросков, а также расскажут, как добиться успехов в спорте. Не останутся в стороне и любители футбола. К нам также приедут российские пляжные футболисты Андрей Бухлицкий и Андрей Мельников.

- Мастер-классы состоятся во Дворце спорта «Труд» и на стадионе «Труд» с 12.00 до 13.30, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Сам матч начнется в 19.00. Вход для зрителей свободный.

Но это еще не все звездные участники благотворительного матча. На паркет также выйдут известный российский тренер Евгений Гомельский, олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов иркутский актер театра и кино Виталий Абдулов, известный в прошлом баскетболист, а ныне министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.