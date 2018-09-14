2018-09-14T08:57:38+03:00
Происшествия

Пожар на бульваре Гагарина в Иркутске: сгорел павильон ритуальных услуг

Фото и видео пожара на бульваре Гагарина попало в социальные сети [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Пожар на бульваре ГагаринаПожар на бульваре ГагаринаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Павильон ритуальных услуг, расположенный на бульваре Гагарина сгорел этой ночью.

Около четырех утра в пожарное отделение поступил звонок. Пожар на бульваре Гагарина. Когда первая бригада приехала к месту происшествия, здание площадью 25 квадратных метров полностью полыхало.

- Предварительно горение происходило внутри. Охрана, прибывшая на место по вызову, видимых следов пожара снаружи не обнаружила. Только после открытия двери огонь резко охватил весь павильон. Пострадавших нет. По факту пожара начата проверка. Причина возгорания устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Здание принадлежало одной из фирм, предоставляющих ритуальные услуги. Этот павильон открыли недавно.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Пожар в ритуальном павильоне в Иркутске.

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