2018-09-14T09:26:34+03:00
Звезды

Эмира Кустурицу позвали в состав жюри фестиваля "Человек и природа" 2019 в Иркутске

Иркутск не хочет прощаться со знаменитым режиссером
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Эмир Кустурица в ИркутскеЭмир Кустурица в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Популярного режиссера, актера и музыканта Эмира Кустурицу пригласили стать членом жюри на фестивале "Человек и природа" 2019 в Иркутске. Об этом сообщается на официальном сайте минкультуры Иркутской области.

На творческой встрече в Иркутском областном кинофонде, которая состоялась 12 сентября дирекция международного фестиваля "Человек и природа" вручила Эмиру Кустурице памятный подарок. Подвеску в виде винтажной кинокамеры и приглашение стать членом жюри на фестивале в следующем году.

Напомним, что Эмир Кустурица на днях побывал в Иркутске по приглашению Дениса Мацуева. Музыканты съездили на Байкал, попарились в бане и ныряли в Анагру. Кустурица даже заявил, что планирует построить дом в Иркутске на берегу Ангары. Об этом подробнее:

Эмир Кустурица и фолк-рок группа "The No Smoking Orchestra" выступили 12 сентября на площади у памятника Александру III. Фото с концерта Эмира Кустурицы вы можете посмотреть здесь:

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