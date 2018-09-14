Пьяная прогулка по железной дороге в Иркутской области закончилась гибелью

14 Сент. 08:04 2018-09-14T08:56:04+03:00

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44 - летний житель Байкальска, будучи сильно пьяным, решил побыстрее попасть домой и перейти через пути железной дороги в неположенном месте. В результате на станции "Паньковка - 2" произошла трагедия.

- Не услышав звуков приближающегося поезда, мужчина ступил на рельсы, - сообщает пресс-служба Восточно- Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. - Машинист грузового состава увидел человека и попытался затормозить. Однако экстренное торможение не момогло и поезд не успел вовремя остановиться. От сильного удара мужчина погиб на месте.

Сейчас идет доследственная проверка всех обстоятельств несчастного случая. По ее результатам будет принято решение о том, есть ли в этой ситуации виновные или предотвратить трагедию, что скорее всего, было в принципе невозможно.