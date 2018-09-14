Пьяный на "ВАЗе" врезался в машину у ворот: виновника ДТП в Аларском районе нашли за пару часов

14 Сент. 09:42 2018-09-14T09:42:04+03:00

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Такое бывает. Но редко. В поселке Аларского района водитель на автомобиле «ВАЗ-2108» врезался в автомобиль, стоящий у дома. «Тойота Рактис» разбит, владельцу предстоит потратиться на серьезный ремонт. А сам виновник ДТП попытался сбежать с места аварии.

-На место происшествия прибыл экипаж ДПС, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Как быстро выяснилось, водитель, не имел прав и был пьян.

Виновника ДТП вычислили и задержали быстро - за какие-то пару часов. Им оказался 25-летний житель Аларского района, который уже был привлечен к ответственности за вождение в пьяном виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Ну и, конечно, за разбитый автомобиль «Тойота Рактис» ему придется заплатить владельцу.

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