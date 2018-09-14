Пьяным за рулем - нет: госавтоинспекция проведет проверку на дорогах Иркутской области

14 Сент. 10:59 2018-09-14T10:59:05+03:00

С 14 по 16 сентября ГИБДД проведет проверку на дорогах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Иркутске с 14 по 16 сентября сотрудники ГИБДД проверят водителей автотранспорта на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Иркутской области.

Только в Иркутске проверку осуществят более 40 машин ДПС. По всей области патруль будут нести свыше 200 экипажей. Это связано с высокими показателями правонарушений.

На сегодняшний момент за период 2018 года сотрудниками ГИБДД выявлено уже около 8 тысяч пьяных нарушителей за рулем в Иркутской области. Отказались проходить медицинское освидетельствование 5 тысяч водителей. А за повторное нарушение закона о вождении в нетрезвом виде задержано 1600 человек.

Напомним, что за нарушение административного закона о вождении в нетрезвом виде предусмотрено наказание. Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на полтора - два года.