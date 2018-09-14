2018-09-14T11:49:20+03:00
Происшествия

Украли сейф, не смогли вскрыть и выбросили в лесу: в Куйтуне задержали воров

Это произошло в ночь с 13 на 14 сентября
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Куйтуне грабители не смогли открыть сейф и выбросили его в лесуВ Куйтуне грабители не смогли открыть сейф и выбросили его в лесуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ночи в поселке Куйтун Иркутского района «веселые». Двое молодых людей из села Ан-Станица решили обокрасть одно из отделений связи соседнего поселения. Они взломали входной замок и похитили сейф, в котором находились 80 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция нескольких районов была поднята на уши молниеносно. Все дороги к Куйтуну были заблокированы сотрудниками ГИБДД. Почти как в ГТА. Воришки хотели скрыться, но не вышло. Их задержали через пару часов. Но сейфа при них не было. Оказалось, что молодые люди не смогли вскрыть его и выбросили в лесу.

Мужчины уже не раз проворачивали такие дела. Полиция установила, что задержанные могут быть причастны к ряду аналогичных преступлений, которые были совершены ранее в соседних поселениях.

На данный момент преступники находятся в изоляторе. Им грозит срок лишения свободы до 5 лет.

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