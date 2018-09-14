Трагедия на ВСЖД: электромонтер погиб упав с опоры ЛЭП в Иркутской области

14 Сент. 12:23 2018-09-14T12:25:00+03:00

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Трагедией закончились ремонтные работы на участке Восточно-Сибирской железной дороги «Зима-Делюр» днем, 20 августа. 32-летний электромонтер-линейщик одной из подрядной организаций, который выполнял электромонтажные работы на опоре линии электропередач, не удержался и упал с высоты в несколько метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Напомним, подобная трагедия произошла 8 сентября и на одном из предприятий Шелехова. Там погиб 22-летний рабочий, упав с 12-метровой высоты. Травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Выяснилось, что парень был электрогазосварщиком и выполнял подрядные работы для предприятия. Делал он это в спецодежде. Кроме того, шелеховчанину выдали все необходимые средства индивидуальной защиты.