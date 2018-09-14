В сферу строительства и дорожного хозяйства Иркутской области направят большие деньги

14 Сент. 13:07 2018-09-14T13:07:24+03:00

До 2024 года на эти цели будет выделено свыше 84 млрд рублей

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В сферу строительства и дорожного хозяйства Иркутской области до 2024 года планируется направить более 84 млрд рублей. Это предусматривает региональная госпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы, которая станет составной частью первого пятилетнего плана, предложенного губернатором Приангарья Сергеем Левченко. Об этом сообщил первый заместитель главы региона – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

– Предполагается, что для выполнения этой программы из областного бюджета будет выделено 48 млрд рублей, а из федеральной казны привлечено более 35 млрд рублей, средства местных бюджетов составят 1 млрд рублей. Наша цель, чтобы дороги были качественными и служили долго. А для этого строителям необходимо изучать и использовать новые разработки и технологии, повышать квалификацию, – отметил Руслан Болотов.

За пять лет в Приангарье предстоит построить более 200 км и отремонтировать свыше 350 км региональных дорог.

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