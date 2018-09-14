2018-09-14T13:38:41+03:00
Авто

Похитил автомобиль, и попал на нем в ДТП: горе-угонщик задержан в Усть-Илимске

За руль чужой машины он сел пьяным
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Похитил автомобиль, и попал на нем в ДТП: угонщик задержан в Усть-ИлимскеПохитил автомобиль, и попал на нем в ДТП: угонщик задержан в Усть-Илимске
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Полицейским удалось по горячим следам задержать преступника, который похитил автомобиль «Хонда» во дворе дома №12 по улице Романтиков в Усть-Илимске. Когда владелец машины заметил пропажу, и сообщил в полицию, оперативники составили ориентировку, и разослали ее всем нарядам города. И это почти сразу дало результат.

Делеко угонщику, которым оказался 26-летний местный житель, уехать не удалось. В соседнем районе, он не справился с управлением, и врезался в ограждение городской гимназии. Здесь на нем сыщики и захлопнули наручники. После проведенного медосвидетельствования, выяснилось, что по улицам города на чужой машине он раскатывал пьяным.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Горе-угонщику грозит лишение свободы сроком до 3-х лет. Автомобиль тем временем, передали законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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