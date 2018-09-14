2018-09-14T16:24:06+03:00
Авто

Внимание, автомобилисты: 15 сентября в центре Иркутска перекроют улицы

В городе пройдут «Кросс нации» и «Парад студенчества»
Ольга БУЕВА
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Внимание, автомобилисты: 15 сентября в центре Иркутска. Фото: пресс-служба администрации ИркутскаВнимание, автомобилисты: 15 сентября в центре Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска
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Автомобилисты, будьте внимательней: в центре Иркутска перекроют движение. В городе проходят мероприятия на свежем воздухе: «Кросс нации» и «Парад студенчества”. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Кирпич» будет висеть с 9.00 до 14.00.

Запрет проезда распространится по кругу - бульвар Гагарина: от улицы Карла Маркса до улицы Чкалова и улицу Чкалова: отрезок от 5-ой Армии до бульвара Гагарина. Владельцы автотранспортных средств могут воспользоваться поворотом налево с улицы Марата на Карла Маркса.

С 12.00 в течение часа улица Карла Маркса для проезда будет перекрыта.

Ожидается, что в городе будет очень многолюдно – в мероприятиях поучаствуют школьники, спортсмены, сотрудники разных компаний.

Забег на четыре километра стартует у памятника Александру III в 11.00.

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