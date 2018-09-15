Супруги из Иркутска не смогли выплатить ипотеку и лишились квартиры

15 Сент. 05:02 2018-09-15T16:28:08+03:00

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В Иркутске суд рассмотрел иск банка к ипотечным заемщикам. Супруги взяли 2 млн рублей в долг в 2012 году, однако через пять лет перестали вносить ежемесячные платежи. Финучреждение потребовало вернуть все деньги досрочно, но не получило тогда ни копейки.

- Судом исковые требования банка были удовлетворены, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. - С супругов взыскана в солидарном порядке задолженность по кредитному договору в размере 877 472 рублей.

Кроме того, банк забрал у неплательщиков квартиру и выставил ее на торги. Правда, теперь ее стоимость оценили в полтора раза дороже. Купленное за 2 млн рублей жилье уйдет с молотка за 3,6 млн. рублей.

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