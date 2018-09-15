2018-09-15T16:32:55+03:00
Происшествия

Беременную собаку, которой поездом отрезало три лапы, спасают в Ангарске

Волонтеры собирают деньги на операцию и лечение
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Беременную собаку, которой поездом отрезало три лапы, спасают в АнгарскеБеременную собаку, которой поездом отрезало три лапы, спасают в Ангарске
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Собака попала под поезд в Ангарске и лишилась трех лап. Несколько дней она пролежала на железнодорожных путях, пока о ЧП не узнали волонтеры. Они подобрали животное, доставили в ветеринарную клинику в Майске, а сейчас объявили сбор средств на спасение животного.

- Собака еще и беременна, - сообщают в соцсетях волонтеры. – Ей будут делать операцию и стерилизацию под одним наркозом. После операции останется в стационаре для стабилизации, потом ее на передержку возьмут. Передержка с уходом для собаки найдена. Осталось только найти деньги, чтоб оплатить все последующие расходы.

В последующем собаке потребуется специальная коляска. Точная сумма затрат пока что неизвестна, однако, по оценкам волонтеров, будет она немаленькой.

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