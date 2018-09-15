Отдали 750 тысяч рублей: шесть жителей Иркутской области попались на удочку мошенников

15 Сент. 09:14 2018-09-15T09:14:22+03:00

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Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Всего за сутки, на удочку аферистов попались сразу шесть человек, которые отдали преступникам около 750 тысяч рублей.

Самой большой суммы в 600 тысяч рублей лишилась 69-летняя пенсионерка из Братска. Ей позвонили неизвестные и сообщили, что женщине положена выплата за ранее приобретенный некачественный товар, и попросили перевести им компенсацию. Еще одна пенсионерка лишилась 10 тысяч рублей, сообщив неизвестным номер своей банковской карты.

А вот 34-летней жительнице Братска аферисты предложили заработать деньги на сайте «GRANDTRADE». После того как зашла на сайт, и якобы заработала около 1,5 тысяч долларов виртуальных денег, система попросила ее ввести данные банковской карты, для оплаты комиссии. После этого со счета женщины списали 7818 рублей. Еще около 130 тысяч рублей лишились двое братчан и иркутянка, собираясь купить товар в интернете и поверив в выигрыш.

- Еще раз напоминаем жителям Приангарья, что всегда нужно проверять информацию, полученную от незнакомых людей и не доверять посторонним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.