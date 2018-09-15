2018-09-15T09:14:22+03:00
Происшествия

Отдали 750 тысяч рублей: шесть жителей Иркутской области попались на удочку мошенников

Аферисты придумывают разные способы обмана сибиряков
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Отдали 750 тысяч рублей: шесть жителей Иркутской области попались на удочку мошенниковОтдали 750 тысяч рублей: шесть жителей Иркутской области попались на удочку мошенников
Изменить размер текста:

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Всего за сутки, на удочку аферистов попались сразу шесть человек, которые отдали преступникам около 750 тысяч рублей.

Самой большой суммы в 600 тысяч рублей лишилась 69-летняя пенсионерка из Братска. Ей позвонили неизвестные и сообщили, что женщине положена выплата за ранее приобретенный некачественный товар, и попросили перевести им компенсацию. Еще одна пенсионерка лишилась 10 тысяч рублей, сообщив неизвестным номер своей банковской карты.

А вот 34-летней жительнице Братска аферисты предложили заработать деньги на сайте «GRANDTRADE». После того как зашла на сайт, и якобы заработала около 1,5 тысяч долларов виртуальных денег, система попросила ее ввести данные банковской карты, для оплаты комиссии. После этого со счета женщины списали 7818 рублей. Еще около 130 тысяч рублей лишились двое братчан и иркутянка, собираясь купить товар в интернете и поверив в выигрыш.

- Еще раз напоминаем жителям Приангарья, что всегда нужно проверять информацию, полученную от незнакомых людей и не доверять посторонним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года