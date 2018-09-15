2018-09-15T10:17:16+03:00
Звезды

Водочка с рыбкой, ныряние в Байкал: или как отжигали звезды на Байкале

Фестиваль «Звезды на Байкале» 2018 завершился в Иркутске
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Денис Мацуев и Эмир Кустурица на БайкалеДенис Мацуев и Эмир Кустурица на БайкалеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Фестиваль «Звезды на Байкале» - всегда желанный и долгожданный в Иркутске. Иркутянин Денис Мацуев каждый год приглашает на Байкал самых лучших и виртуозных музыкантов со всего мира. В этом году Иркутск посетили такие звезды, как Эмир Кустурица, Владимир Спиваков, Ксения Раппопорт, Полина Осетинская, Хибла Герзмава, Иван Бессонов и многие другие.

Виртуозы музыки не только подарили иркутянам свое творчеством, но и успели побывать на святая из святых Сибири – озере Байкал.

Чем они только не занимались. Грибы собирали, свежим воздухом дышали.

Перед закрытием фестиваля Денис Мацуев даже накрыл поляну для друзей. Эмир Кустурица отведал русской водочки с сибирским деликатесом. Омуль очень понравился режиссеру. А за день до этого Эмир Кустурица и Денис Мацуев хорошенько попарились в русской баньке, Эмир даже прыгал в Ангару семь раз. Отдых в Иркутске произвел на Кустурицу неизгладимые впечатления. До такой степени, что он серьезно надумывает прикупить земельный участок на берегу Ангары и построить дом. Возможно, что через годик Мацуев и Кустурица станут соседями.

Сам же Мацуев и открыл фестиваль купанием и закрыл. Целых 40 прыжков в Байкал сделал Денис в этом году. Многие звезды все же отказались погружаться в воду, но Мацуев показал им класс. На камеру в одних плавках разогнался и прыгнул с корабля.

Вечером 12 сентября вся братия фестиваля «Звезды на Байкале» 2018 отправилась на открытый концерт Эмира Кустурицы, который состоялся на площади у памятника Александру III. Все отжигали не по-детски. Кстати, о детском. Впервые в истории Денис Мацуев показал свою маленькую дочь. Аннушка весь вечер просидела у папы на руках, обнимала и целовала его. Вот такое милое зрелище.

Как отдыхали все артисты фестиваля "Звезды на Байкале" 2018 смотрите здесь.

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Денис Мацуев и Эмир Кустурица на Байкале
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