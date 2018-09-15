Двоих без вести пропавших детей нашли полицейские в Иркутской области

15 Сент. 11:44 2018-09-15T11:44:42+03:00

Школьник из Шелехова и второклассница из Иркутска целы и невредимы

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Двое детей без вести пропали 14 сентября в Иркутской области. Их родственники обратились за помощью в полицию.

Первый случай произошел в Шелехове. Третьеклассник ушел гулять в 17 часов вечера, однако мать его так и не дождалась и через три часа позвонила в дежурную часть. Был поднят весь личный состав полиции. Подключились и волонтеры. Через час ребенка нашли в подъезде и вернули домой.

- Примерно в это же время в Иркутске в отдел полиции позвонила 66-летняя пенсионерка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Женщина сообщила, что час назад ее внучка, ученица 2 класса ушла гулять с подругами и не вернулась в назначенное время. В поисках школьницы участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые. В результате через час несовершеннолетняя была обнаружена в соседнем дворе и передана законным представителям.

Инспекторы по делам несовершеннолетних объяснили школьникам и их родителям, что подобные ситуации недопустимы.