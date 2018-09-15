2018-09-15T17:10:29+03:00
Общество

За курение в самолете Улан-Удэ-Москва пассажира заставили заплатить 59 тысяч рублей

Авиакомпания вынуждена была провести дорогую санитарную обработку в воздушном судне
Дмитрий НИСИФОРОВ
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За курение в самолете Улан-Удэ-Москва пассажира заставили заплатить 59 тысяч рублейЗа курение в самолете Улан-Удэ-Москва пассажира заставили заплатить 59 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вредная привычка дорого обошлась сибиряку. За курение в самолете Улан-Удэ-Москва мужчину заставили заплатить 59 тысяч рублей.

Пассажир решил, что никто не заметит, как он покурит в туалете воздушного судна. Однако сработал детектор дыма. Экипаж воздушного судна внес запись об инциденте в бортовой журнал, сообщил о нарушении правил авиабезопасности диспетчерам.

- По прибытию рейса в Москву была проведена санитарная обработка воздушного судна для ликвидации последствий курения на борту, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ. - Стоимость санитарной обработки составила 59 тысяч рублей

Авиакомпания решила взыскать эти деньги с нарушителя через суд, и тот удовлетворил требования. Стоит отметить, что курильщик обжаловать решение не стал. А в мае 2018 года произошел случай, когда из-за курильщика пришлось посадить самолет. Летел он из Москвы в Улан-Удэ. Кстати, тогда нарушителя с рейса сняли и из Екатеринбурга до пунта назначения он добирался уже сам.

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