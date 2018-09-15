Вся жизнь – борьба: дзюдоист из Иркутска завоевал серебряную медаль на первенстве Европы в Болгарии

15 Сент. 17:26 2018-09-15T17:26:42+03:00

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Первенство Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года проходит с 13 по 16 сентября в Софии в Болгарии. В турнире участвуют более 400 спортсменов из 42 стран. Вышел на татами и спортсмен из Иркутска, призер Кубка Европы Мурад Чопанов. Он завоевал серебряную медаль среди юниоров до 21 года в весовой категории до 66 килограммов.

- Мурад провел пять схваток, в четырех из них одержал победу над спортсменами из Чехии, Греции, Израиля, Австрии, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - В финале иркутский дзюдоист уступил сопернику из Италии Мануелю Ломбардо, который и стал обладателем золотой медали в этом весовой категории.

Ну а третье место поделили Вахид Борчашвили из Австрии и Баграти Ниниашвили из Грузии.

Выступление Мурада Чопанова прокомментировал его тренер Эргаш Махмадбеков. По его мнению, призовое место подопечного на первенстве Европы – это достойный результат совместной работы спортсмена и тренеров, а его медаль – весомый вклад в копилку сборной России.