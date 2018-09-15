2018-09-15T18:20:14+03:00
Происшествия

Мэр Саянска пообещал найти работу вандалу, который оторвал золотой ключик у Буратино

Олег Боровский посчитал, что не всегда хулиганов нужно наказывать, иногда им просто нужна помощь
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Мэр Саянска пообещал найти работу вандалу, который оторвал золотой ключик у БуратиноМэр Саянска пообещал найти работу вандалу, который оторвал золотой ключик у Буратино
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Ночью 12 сентября в Саянске 19-летний пьяный вандал покусился на городскую скульптуру. Он оторвал золотой ключик у сказочного Буратино. Этот случай попал на камеры видеонаблюдения, потому подозреваемого быстро разыскали. Мэр города Олег Боровский решил разобраться лично в причинах поступка хулигана.

В кабинет градоначальника тот пришел вместе с матерью. Парень сидел, опустив голову, а она плакала. Как оказалось, после девяти классов школы сын учебу решил не продолжать, работу найти не мог, а в армию его не взяли по состоянию здоровья. И Олег Боровский решил, что материально наказывать вандала нельзя, ведь деньги будет выплачивать, скорее всего, его мать, у которой небольшая зарплата и еще один ребенок.

- С трудоустройством поможем, – пообещал Боровский разрушителю скульптуры. – Прогуливать не будешь?

- Нет, – стыдливо ответил парень.

- Крепко подумай над тем, что сделал. Людям в душу наплевал. Друзьям своим расскажи – так нельзя поступать. Мастера сотворили сказочную красоту, чтобы радовать горожан и гостей города, а не для того, чтобы вы свою силу пробовали, - подытожил мэр.

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