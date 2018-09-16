2018-09-16T08:29:58+03:00
Происшествия

Облилась кипятком: врачи Улан-Удэ оказали помощь годовалой пассажирке поезда «Владивосток-Москва»

Госпитализация малышке не потребовалась
Ольга БУЕВА
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Облилась кипятком: врачи Улан-Удэ оказались помощь годовалой пассажирке поезда «Владивосток-Москва»Облилась кипятком: врачи Улан-Удэ оказались помощь годовалой пассажирке поезда «Владивосток-Москва»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тревожное сообщение поступило медикам от Улан-Удэнского линейного управления на транспорте: полицейские рассказали, что на пути следования поезда № 99 «Владивосток-Москва» годовалая девочка из Хабаровского края облилась кипятком. Инцидент произошёл на станции Чернышевск в Забайкальском крае. В полиции отмечают, что мама находилась рядом.

- Доехав до станции Улан-Удэ, мать ребенка обратилась к медикам за помощью, - говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. - По счастливой случайности малышка получил несильные ожоги обоих бедер, и ее мама отказалась от госпитализации. Хотелось бы предупредить родителей, чтобы они были осторожней. И внимательней следили за детьми.

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