Защитили многодетную мать: банк, списавший пособие в счет долга по кредиту, возместит моральный ущерб

16 Сент. 08:47 2018-09-16T08:48:37+03:00

Финансовую организацию предупредили о том, чтобы в будущем подобные нарушения не повторились

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По счетам нужно платить вовремя. Но в этот раз прокуратура встала на защиту матери троих детей. На счет ей поступили социальные пособия в размере 15989 рублей. Эти деньги предназначались для ребенка-инвалида, за которым ухаживает женщина. Банк списал эти средства на основании судебного приказа, который вступил в силу еще осенью 2013 года.

- Банк не обратил внимание на то, что денежные средства, поступающие на данный счет, имеют социальное назначение, - говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области. - Хотя в платежных поручениях указаны источники поступления денег.

Женщина обратилась в суд и выиграла. С финансового учреждения взыскали не только все средства, которые они списали со счета иркутянки, и потребовали компенсацию за моральный ущерб.

Также банк предупредили о недопущении подобных нарушений в будущем.