16 Сент. 11:41 2018-09-16T11:41:51+03:00

Иркутский тенор Андрей Данилов выиграл Гран-при конкурса Хосе Каррераса в «Геликон-опере» в Москве. Фото: соцсети

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Громкая победа нашего земляка! В московском музыкальном театре «Геликон-опера» проходил Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При». Он завершился 15 сентября. В состязании участвовали более 80 теноров из разных городов и стран.

В состав жюри вошли президент конкурса Хосе Каррерас, мировые оперные звезды Марина Мещерякова, Дмитрий Корчак, Паата Бурчуладзе, профессор Россиниевской академии имени Альберто Дзедды Лоренцо Бавай, художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

Главный приз – Гран-при Международного конкурса «Хосе Каррерас Гран-При» – выиграл солист Иркутского музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов. Кроме того, он получил специальный приз за участие в спектакле московского театра «Новая Опера».