2018-09-16T12:04:55+03:00
Общество

Батареи включат 17 сентября: список «горячих» телефонов Иркутска, на которые звонить по вопросам отопления

Запуск тепла будет проходить поэтапно
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Батареи включат 17 сентября: список «горячих» телефонов Иркутска, на которые звонить по вопросам отопленияБатареи включат 17 сентября: список «горячих» телефонов Иркутска, на которые звонить по вопросам отопленияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Многие иркутяне уже мерзнут в своих квартирах. Несмотря на то, что днем довольно тепло, по ночам термометры показывают всего +2, +3 градуса. Поэтому горожане уже запасаются обогревателями.

Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, ждать осталось совсем недолго. Батареи включат 17 сентября. На круглом столе в редакции "Комсомольской правды" в Иркутске специалисты рассказали, как прошла подготовка к новому отопительному сезону.

- Централизованное подключение к подаче тепла производится, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд устанавливается ниже плюс восьми градусов, - говорится в сообщении.

Нередко, когда включают тепло, у иркутян возникают вопросы – например, слишком жарко или, наоборот, трубы еле теплые. На официальном сайте администрации опубликовали список горячих телефонов, куда можно обратиться с жалобами и вопросами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года