16 Сент. 12:04 2018-09-16T12:04:55+03:00

Батареи включат 17 сентября: список «горячих» телефонов Иркутска, на которые звонить по вопросам отопления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Многие иркутяне уже мерзнут в своих квартирах. Несмотря на то, что днем довольно тепло, по ночам термометры показывают всего +2, +3 градуса. Поэтому горожане уже запасаются обогревателями.

Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, ждать осталось совсем недолго. Батареи включат 17 сентября. На круглом столе в редакции "Комсомольской правды" в Иркутске специалисты рассказали, как прошла подготовка к новому отопительному сезону.

- Централизованное подключение к подаче тепла производится, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд устанавливается ниже плюс восьми градусов, - говорится в сообщении.

Нередко, когда включают тепло, у иркутян возникают вопросы – например, слишком жарко или, наоборот, трубы еле теплые. На официальном сайте администрации опубликовали список горячих телефонов, куда можно обратиться с жалобами и вопросами.