2018-09-16T13:49:37+03:00
Происшествия

В спорт-парке «Поляна» в Иркутске загорелась баня

По предварительным данным, есть пострадавшие
Ольга БУЕВА
Поделиться:
В спорт-парке «Поляна» в Иркутске загорелась баня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиВ спорт-парке «Поляна» в Иркутске загорелась баня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 сентября, около 15.00 в спорт-парке «Поляна» на берегу Ангары загорелась баня. На место сразу же выехали спасатели.

Как сообщают пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожар тушили три машины. В настоящее время удалось справиться от открытым огнем, спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, двое человек отравились угарным газом, им потребовалась помощь медиков, но от госпитализации они отказались.

Сейчас специалисты выясняют причину, по которой загорелась баня в общественном месте отдыха. После того, как станут известны все детали, примут правовое решение.

ЧИТАЙТЕТАКЖЕ

Жители поселка Бохан Иркутской области выкладывают в соцсетях видео крупного пожара в здании местной администрации, которая находится на улице Ленина. Сейчас дым виден во всем поселке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года