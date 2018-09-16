16 Сент. 13:46 2018-09-16T13:49:37+03:00

В спорт-парке «Поляна» в Иркутске загорелась баня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

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Сегодня, 16 сентября, около 15.00 в спорт-парке «Поляна» на берегу Ангары загорелась баня. На место сразу же выехали спасатели.

Как сообщают пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожар тушили три машины. В настоящее время удалось справиться от открытым огнем, спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, двое человек отравились угарным газом, им потребовалась помощь медиков, но от госпитализации они отказались.

Сейчас специалисты выясняют причину, по которой загорелась баня в общественном месте отдыха. После того, как станут известны все детали, примут правовое решение.

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