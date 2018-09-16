16 Сент. 17:13 2018-09-16T17:13:09+03:00

На строительство дорог Иркутской области до 2024 года потратят 84 миллиарда рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За пять лет построят больше 200 километров магистралей

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В сферу строительства и дорожного хозяйства Иркутской области до 2024 года направят больше 84 миллиарда рублей по госпрограмме «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы.

Об этом рассказал первый председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

– Для выполнения этой программы из областного бюджета выделят 48 миллиардов рублей, а из федеральной казны - больше 35 миллиардов рублей, - рассказал Руслан Болотов. - Средства местных бюджетов составят 1 миллиард рублей.

Председатель регионального правительства отметил, что это большой объем работ, от которого зависят качество жизни людей и социально-экономическое развитие региона. В Приангарье за пять лет предстоит построить более 200 километров магистралей и отремонтировать более 350 километров региональных дорог.