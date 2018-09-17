2018-09-17T03:14:04+03:00
Происшествия

На одно подпольное казино меньше: троих ангарчан будут судить за организацию азартных игр

Их заведение работало с января по май этого года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
На одно подпольное казино меньше: троих ангарчан будут судить за организацию азартных игрНа одно подпольное казино меньше: троих ангарчан будут судить за организацию азартных игр
Изменить размер текста:

В Ангарске перед судом вскоре предстанут двое мужчин 44 и 50 лет, а также 35-летняя женщина, которых обвиняют в незаконной организации азартных игр, а именно в открытии подпольного казино.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, злоумышленники сняли в аренду помещение в 108 квартале Ангарска, и завезли туда игровые автоматы. Работало заведение с января по май этого года, пока его не накрыли полицейские. За это время местные жители успели проиграть там немалые суммы. Выяснилось, что ранее создатели нелегального клуба судимы не были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ставок больше нет: подпольное казино с 11 миллионами рублей выручки накрыли в Иркутске

Следователи и полицейские провели в трехэтажном здании обыски и обнаружили четыре стола для карточных игр и электронные технические устройства для игры в «маджонг», а также помещения для досуга посетителей, которые оставляли в казино немалые деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года