17 Сент. 03:14 2018-09-17T03:14:04+03:00

На одно подпольное казино меньше: троих ангарчан будут судить за организацию азартных игр

Их заведение работало с января по май этого года

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В Ангарске перед судом вскоре предстанут двое мужчин 44 и 50 лет, а также 35-летняя женщина, которых обвиняют в незаконной организации азартных игр, а именно в открытии подпольного казино.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, злоумышленники сняли в аренду помещение в 108 квартале Ангарска, и завезли туда игровые автоматы. Работало заведение с января по май этого года, пока его не накрыли полицейские. За это время местные жители успели проиграть там немалые суммы. Выяснилось, что ранее создатели нелегального клуба судимы не были.

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Следователи и полицейские провели в трехэтажном здании обыски и обнаружили четыре стола для карточных игр и электронные технические устройства для игры в «маджонг», а также помещения для досуга посетителей, которые оставляли в казино немалые деньги.