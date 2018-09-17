Имущество пополам: житель Шелехова отдал бывшей жене долг в 650 тысяч рублей, чтобы продать дом

17 Сент. 04:41 2018-09-17T04:41:19+03:00

Деньги он нашел только после того, как судебные приставы наложили запрет на продажу имущества

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Во время развода, супруги из Шелехова решили поделить все совместно нажитое имущество пополам. Так, по решению Шелеховского городского суда глава семьи должен был выплатить бывшей жене 650 тысяч рублей. Но отдавать деньги мужчина не торопился, тогда женщина решила обратиться в суд.

Как раз в это же время должник решил продать находящийся у него в собственности дом с земельным участком в поселке Большой Луг. Но когда он обратился в Управление Росреестра, в оформлении сделки купли-продажи ему отказали. Оказалось судебные приставы уже вынесли постановление о запрете на продажу дома. А после предупредили, что запрет будет снят только после того, как он выплатит весь долг.

- После этого мужчина нашел деньги, и выплатил долг в полном объеме. Кроме того, ему удалось наконец продать свой дом, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.