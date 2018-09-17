17 Сент. 06:06 2018-09-17T06:06:45+03:00

Проезд по трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе ограничат на два дня. Фото: Упрдор "Прибайкалье"

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Внимание, автомобилисты Иркутской области! В Усть-Кутском районе 17 и 18 сентября с 11:00 до 14:00 ограничат проезд на 516-м километре федеральной трассы А-331 "Вилюй". Как сообщили в пресс-службе Упрдор "Прибайкалье", ограничения для движения транспорта связаны с проведением работ на железнодорожном переезде.

Водителей просят быть на этом участке крайне внимательными, и заранее выбирать пути объезда.

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