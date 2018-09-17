Новым капитаном ХК «Байкал-Энергия» стал полузащитник Павел Дубовик

17 Сент. 06:45 2018-09-17T06:45:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В новый сезон иркутская «Байкал-Энергия» входит с новым капитаном. С повязкой на рукаве на матчи нашу дружину теперь будет выводить 32-летний полузащитник Павел Дубовик, который выступает за бело-синих уже 10 лет. Такое решение было принято в Венешборге на собрании команды, посвященном подведению итогов шведского сбора.

- Ассистентами Павла Дубовика стали вратарь Григорий Лапин и полузащитник Евгений Шадрин. – сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Напомним, ранее капитаном команды являлся полузащитник Максим Гавриленко, который в это межсезонье принял решение перебраться в нижегородский «Старт».

Что касается дальнейших планов «Байкал-ЭнергиИ», то 16 сентября наши парни прибыли в Кемерово, где 20 августа им предстоит старт в розыгрыше Кубка России. Первый соперник – «Уральский трубник» из Первоуральска.