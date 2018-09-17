2018-09-17T08:50:13+03:00
Происшествия

Поджег из мести: 9 тонн сена спалил житель Киренского района

Ущерб от пожара составил более 50 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поджег из мести: 9 тонн сена спалил житель Киренского района. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Поджег из мести: 9 тонн сена спалил житель Киренского района. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупный пожар произошел 14 сентября на поле в районе деревни Хабарова Киренского района. Там загорелись 3 стога сена объемом около 9 тонн. Когда огонь удалось потушить, специалисты установили причину пожара. Оказалось, сено подожгли.

Найти поджигателя в небольшой деревне оказалось делом техники. Уже через несколько часов злоумышленник был задержан. Им оказался местный 70-летний житель. Он рассказал, что поджег стога с сеном из-за ссоры с их хозяином, и хотел таким образом ему отомстить. Кстати, ущерб от пожара составил более 50 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Преступник может отправиться за решетку на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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