Остановку «Дом Кузнеца» перенесут в Иркутске

17 Сент. 12:24 2018-09-17T12:24:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Внимание, иркутяне, которые передвигаются по городу на общественном транспорте! С 22 сентября в Иркутске перенесут остановку «Дом Кузнеца», которая находится неподалеку от Центрального рынка. Теперь автобусы будут останавливаться на улице Дзержинского, 26, рядом с торговым центром «Пассаж».

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, решение перенести остановку связано с проведением работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 36 «А». На это время автобусы, следующие по маршрутам № 64, 66, 67 в сторону ул. Карла Либкнехта, будут высаживать и собирать пассажиров около ТЦ «Пассаж». И еще одно изменение: на время ремонта автобусы под номерами 81, 87, 92 останавливаться на «Центральном рынке» перестанут.

Напомним, с 20 сентября также перенесут остановку «Сквер им. Кирова» в районе здания бывшего института иностранных языков. Теперь водители маршруток и автобусов будут высаживать пассажиров не на улице Ленина, а со стороны улицы Чкалова. Для этого там увеличат заездной карман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд по улице Пушкина на три недели ограничат в Иркутске.