2018-09-17T12:24:18+03:00
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Остановку «Дом Кузнеца» перенесут в Иркутске

Водители автобусов будут высаживать пассажиров около ТЦ «Пассаж»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Остановку «Дом Кузнеца» перенесут в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.Остановку «Дом Кузнеца» перенесут в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.
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Внимание, иркутяне, которые передвигаются по городу на общественном транспорте! С 22 сентября в Иркутске перенесут остановку «Дом Кузнеца», которая находится неподалеку от Центрального рынка. Теперь автобусы будут останавливаться на улице Дзержинского, 26, рядом с торговым центром «Пассаж».

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, решение перенести остановку связано с проведением работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 36 «А». На это время автобусы, следующие по маршрутам № 64, 66, 67 в сторону ул. Карла Либкнехта, будут высаживать и собирать пассажиров около ТЦ «Пассаж». И еще одно изменение: на время ремонта автобусы под номерами 81, 87, 92 останавливаться на «Центральном рынке» перестанут.

Напомним, с 20 сентября также перенесут остановку «Сквер им. Кирова» в районе здания бывшего института иностранных языков. Теперь водители маршруток и автобусов будут высаживать пассажиров не на улице Ленина, а со стороны улицы Чкалова. Для этого там увеличат заездной карман.

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