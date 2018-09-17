2018-09-17T14:10:14+03:00
Происшествия

Ушел из дома и не вернулся: пропавшего без вести 69-летнего пенсионера разыскивают в Иркутске

Мужчина исчез 15 сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ушел из дома и не вернулся: пропавшего без вести 69-летнего пенсионера разыскивают в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Ушел из дома и не вернулся: пропавшего без вести 69-летнего пенсионера разыскивают в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже 69-летнего Петра Петреева полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали оперативникам, что еще 15 сентября, около 9 часов утра он ушел из дома в поселке Плишкино по улице Первомайская 14а, и не вернулся. Где пенсионер может находиться, никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего пенсионера. На вид ему около 70 лет, рост 165-169 см, европейский тип лица, среднего телосложения, седые редкие волосы, голубые глаза, нос с горбинкой, тонкие губы тонкие, овальное лицо. Был одет в кожаную черную куртку, серо-черный свитер, черные брюки, и черные кроссовки.

Всех, кто что либо знает о местонахождении пенсионера, оперативники просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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