2018-09-18T04:34:28+03:00
Спорт

Первая победа сезона: ангарский ХК «Ермак» в гостях обыграл «Южный Урал»

Судьба встречи решилась в серии буллитов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Первая победа сезона: ангарский ХК «Ермак» в гостях обыграл «Южный Урал». Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.Первая победа сезона: ангарский ХК «Ермак» в гостях обыграл «Южный Урал». Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» наконец порадовали своих болельщиков, и одержали первую победу в сезоне. В Орске наши парни обыграли «Южный Урал» со счетом 3:2. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

При этом первый период полностью остался за хозяевами льда, которые отправили в ворота ангарского голкипера Вадима Никитина две шайбы. Ответить на это хотя бы одним точным броском у «Ермака» не получилось. Зато удалось это сделать ангарчанам во втором отрезке, когда счет размочил Максим Усков. Восстановить равновесие «оранжевым» удалось в самой концовке заключительного периода. Игру в овертайм перевел Владислав Бойко. В дополнительное время выявить победителя команды не смогли, и встреча перетекла в серию буллитов, в которой удача наконец улыбнулась нашей дружине. Решающий бросок на счету Тиграна Манукяна.

Следующий матч «Ермак» проведет 19 сентября. В Учалах наша команда сыграет с ХК «Горняк».

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