Северные территории Приангарья: точки роста: смотрите спецвыпуск, посвященный БЭФ -2018 в Братске

18 Сент. 06:14 2018-09-18T06:16:41+03:00

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Братский экономический форум уже в третий раз объединяет северные территории Иркутской области, ведущие компании и предпринимателей региона, а также ближайших соседей. Их задача - найти точки взаимопроникновения и интеграции, повысить уровень взаимодействия в самых разных сферах. Событие важное и знаковое!

«Комсомолка» готовит специальный выпуск, посвященный Братскому экономическому форуму «Северные территории Приангарья: Точки роста».

- О Братском экономическом форуме и его важности;

- о северных территориях и перспективах их развития;

- север Приангарья в цифрах и фактах.

Все это и не только вы найдете в нашем специальном выпуске. Ищите его в еженедельном выпуске «Комсомолки» («КП»-толстушка) от 19 сентября.

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