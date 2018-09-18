2018-09-18T06:16:41+03:00
Общество

Северные территории Приангарья: точки роста: смотрите спецвыпуск, посвященный БЭФ -2018 в Братске

«Комсомолка» в среду, 19 сентября, в КП-"толстушке" представляет специальный выпуск, посвященный Братскому экономическому форуму
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«Комсомолка» в среду, 19 сентября, в КП-"толстушке" представляет специальный выпуск, посвященный Братскому экономическому форуму.«Комсомолка» в среду, 19 сентября, в КП-"толстушке" представляет специальный выпуск, посвященный Братскому экономическому форуму.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Братский экономический форум уже в третий раз объединяет северные территории Иркутской области, ведущие компании и предпринимателей региона, а также ближайших соседей. Их задача - найти точки взаимопроникновения и интеграции, повысить уровень взаимодействия в самых разных сферах. Событие важное и знаковое!

«Комсомолка» готовит специальный выпуск, посвященный Братскому экономическому форуму «Северные территории Приангарья: Точки роста».

- О Братском экономическом форуме и его важности;

- о северных территориях и перспективах их развития;

- север Приангарья в цифрах и фактах.

Все это и не только вы найдете в нашем специальном выпуске. Ищите его в еженедельном выпуске «Комсомолки» («КП»-толстушка) от 19 сентября.

Есть вопросы? Звоните по тел. (3952) 208-008.

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