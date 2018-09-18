Северные территории Приангарья: точки роста: смотрите спецвыпуск, посвященный БЭФ -2018 в Братске
Братский экономический форум уже в третий раз объединяет северные территории Иркутской области, ведущие компании и предпринимателей региона, а также ближайших соседей. Их задача - найти точки взаимопроникновения и интеграции, повысить уровень взаимодействия в самых разных сферах. Событие важное и знаковое!
«Комсомолка» готовит специальный выпуск, посвященный Братскому экономическому форуму «Северные территории Приангарья: Точки роста».
- О Братском экономическом форуме и его важности;
- о северных территориях и перспективах их развития;
- север Приангарья в цифрах и фактах.
Все это и не только вы найдете в нашем специальном выпуске. Ищите его в еженедельном выпуске «Комсомолки» («КП»-толстушка) от 19 сентября.
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