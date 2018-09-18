2018-09-18T06:43:40+03:00
Авто

ДТП на плотине ГЭС в Иркутске: Mercedes врезался в столб, и загорелся

Водитель успел выбраться из салона
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
ДТП на плотине ГЭС в Иркутске: Mercedes врезался в столб, и загорелся. Фото: группа "ДТП 38RUS".ДТП на плотине ГЭС в Иркутске: Mercedes врезался в столб, и загорелся. Фото: группа "ДТП 38RUS".
Изменить размер текста:

Крупное ДТП произошло в ночь на 18 сентября на одном из самых опасных участков дорог в Иркутске – плотине ГЭС. Около 02.00 часов водитель Mercedes не справился с управлением, и врезался в световую опору. Удар был такой силы, что немецкое авто в считанные секунды загорелось. Каким-то чудом хозяин машины сумел выбраться из салона.

Добавим, что автомобиль сгорел до тла. Его хозяин с различными травмами был госпитализирован. Как сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску, после проведенного медосвидетельствования выяснилось, что в момент ДТП водитель был трезв. Превысил ли он допустимую скорость, пока неизвестно. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД

Полицейские еще раз напоминают иркутским автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, и в первую очередь скоростной режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с участием такси в Шелеховском районе: пострадали три человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»
Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года