18 Сент. 06:43 2018-09-18T06:43:40+03:00

ДТП на плотине ГЭС в Иркутске: Mercedes врезался в столб, и загорелся. Фото: группа "ДТП 38RUS".

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Крупное ДТП произошло в ночь на 18 сентября на одном из самых опасных участков дорог в Иркутске – плотине ГЭС. Около 02.00 часов водитель Mercedes не справился с управлением, и врезался в световую опору. Удар был такой силы, что немецкое авто в считанные секунды загорелось. Каким-то чудом хозяин машины сумел выбраться из салона.

Добавим, что автомобиль сгорел до тла. Его хозяин с различными травмами был госпитализирован. Как сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску, после проведенного медосвидетельствования выяснилось, что в момент ДТП водитель был трезв. Превысил ли он допустимую скорость, пока неизвестно. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД

Полицейские еще раз напоминают иркутским автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, и в первую очередь скоростной режим.

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